Больше 23 млн рублей выделят Удмуртии для борьбы с сахарным диабетом

Удмуртия в 2023 году дополнительно получит 23,5 млн руб. на борьбу с сахарным диабетом. В частности, на данные средства планируется закупить спецоборудование. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В 10 районных больницах, в которых есть собственные клинико-диагностические лаборатории, появятся анализаторы гликированного гемоглобина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам главного внештатного эндокринолога минздрава Удмуртии Ирины Масловой, данное исследование проводится для определения среднего содержания глюкозы в крови за 2-3 месяца. Это позволяет оценить эффективность лечения у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также помогает выявить риск развития заболевания.

Всего под наблюдением врачей находятся более 50 тыс. жителей Удмуртии с диагнозом «сахарный диабет».