Вакансия из Краснодара вошла в топ-10 предложений с самыми высокими зарплатами

В десятку самых высокооплачиваемых вакансий ноября вошло предложение из Краснодара, следует из выборки сервиса «Работа.ру». В столице Кубани продакт-менеджеру предлагают зарплату в 250 тыс. руб. Сотрудник займется формулированием и проверкой гипотез, направленных на реализацию стратегии, анализом метрики продукта, а также будет работать с обратной связью от пользователей.

Самой высокооплачиваемой вакансией ноября стала должность заместителя директора по кейтерингу в Мурманске с зарплатой в 450 тыс. руб. в месяц, на втором месте разместилась вакансия инженера по бурению с ежемесячной зарплатой до 410 тыс. руб., на третьем месте — вакансия врача-стоматолога в Москве с зарплатой от 370 тыс. руб.

Вакансия машиниста гусеничного экскаватора с зарплатой 160 тыс. руб. в месяц стала самой высокооплачиваемой в августе в Краснодаре.

Наталья Решетняк

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