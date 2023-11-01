Жители Ижевска и Можги смогут поставить прививку от гриппа сразу в нескольких ТЦ

В столице Удмуртии увеличили количество точек, где жители смогут поставить прививку от гриппа, сообщает пресс-служба минздрава региона. Так, 2 и 3 ноября с 16:00 до 20:00 вакцинация пройдет в Республиканском центре общественного здоровья и передвижном комплексе на ул. Бородина. Бригада врачей расположится между ГКБ №2 и Театром оперы и балета.

Кроме того, 2 и 3 ноября с 15:00 до 19:00 врачи будут работать в торговых центрах «Талисман» и «Флагман Дисконт». В четверг, 2 ноября, с 13:00 до 17:00 вакцинироваться можно в торговом центре «Матрица», с 16:00 до 19:00 — в ТЦ «Европа».

Для жителей Можги будет работать выездная бригада в ТЦ «Рояль». Здесь поставить прививку можно 2 и 3 ноября с 10:00 до 14:00, а также 4 ноября с 10:00 до 12:00.