В Москве побит температурный рекорд 89-летней давности

Москва обновила температурный рекорд 89-летней давности. Утром сегодня, 1 ноября, температура воздуха в столице прогрелась до 12,9 градуса по Цельсию. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«В Москве побит температурный рекорд. Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел»,— сообщил господин Вильфанд.

Он подчеркнул, что температура в Москве продолжит расти. К 14:00 воздух в Пресненском районе прогрелся до 15 градусов. Роман Вильфанд рассказал, что прошлый температурный рекорд 1 ноября был установлен в 1934 году. Тогда воздух прогрелся до +12,6 градуса.

Александра Горошилова