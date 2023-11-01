Прокуратура в Казани проверяет информацию о жестоком обращении с собакой

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии появилось в соцсетях. На кадрах опубликованного ролика видно, как женщина входит в лифт с собакой, а потом несколько раз пинает пса и наступает ему на голову. Сам инцидент произошел в поселке Залесный. По словам местных жителей, хозяева часто бьют собаку и она нападает на других животных. Соседи же считают, что в семье могут таким же образом обращаться с ребенком.

«Прокурору Кировского района города Казани поручено проверить законность процессуального решения сотрудников полиции по факту жестокого обращения с животным, а также оценить благополучие семьи, в том числе не находится ли ребенок в социально опасном положении»,— отметили в прокуратуре, добавив, что по результатам мероприятий будет решаться вопрос о мерах реагирования.

"Ъ-Казань"