«Газпром нефть» начнет поставки отечественных моторных масел предприятиям Прикамья

Правительство Пермского края и компания «Газпром нефть» заключили соглашение о поставках в регион высокотехнологичных смазочных материалов на замену импортным. Документ был подписан губернатором Дмитрием Махониным и генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым на XII Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Соглашение предусматривает поставки «Газпром нефтью» автомобильных и специализированных масел на предприятия основных секторов экономики края: металлургии, машиностроения, энергетики, добывающей и химической промышленности, транспортной сферы. Ассортимент поставок будет включать свыше 1 тыс. наименований, в том числе индустриальные масла для различного технологического оборудования.

Оператор соглашения — «Газпромнефть — смазочные материалы» также предоставит промышленным и транспортным предприятиям сервис предиктивной диагностики G-Lab. Цифровая система на базе технологии искусственного интеллекта анализирует состав работающего масла и дает рекомендации о необходимости сервисного обслуживания. Такое решение позволяет продлить срок службы техники и увеличить межремонтный период оборудования предприятий с непрерывным циклом производства.

«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области импортозамещения смазочных материалов позволит нашим промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя. Это гарантирует оперативные поставки продукции на региональный рынок по конкурентоспособной цене, что, в свою очередь, поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность»,— заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Краевые власти и «Газпром нефть» активно развивают двустороннее сотрудничество. На территории региона представлена розничная сеть АЗС «Газпромнефть», ежегодно на объектах транспортной инфраструктуры применяется свыше 50 тыс. тонн битумных материалов. В 2023 году создано совместное предприятие, которое обеспечит цикл работ на проектах федерального и регионального значения.