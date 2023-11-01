Дефицит бюджета Башкирии в 2024 году планируют в размере 10 млрд рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Башкирии на 2024 год составляет 288,95 млрд руб. Соответствующий проект закона о бюджете республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Общий объем расходов бюджета Башкирии на 2024 год прогнозируется в размере 298,95 млрд руб., дефицит бюджета — 10 млрд руб., верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2025 года — 70,43 млрд руб.

Майя Иванова

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