Девелопер VIRA принял Положение о политике в области устойчивого развития

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба VIRA Фото: Пресс-служба VIRA

30 октября 2023 года строительная компания VIRA приняла Положение о политике в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Теперь девелопер является членом международного сообщества.

Основные принципы и ценности компании VIRA построены:

– на заботе об окружающей среде и экологии: компания всегда бережно относится к природным ресурсам на всех этапах строительства;

– создании благоприятных социальных условий;

– добром отношении к сотрудникам компании и клиентам;

– надлежащем корпоративном управлении.

«Для VIRA как лидера новосибирского девелопмента важно следовать глобальным тенденциям в сфере устойчивого развития и вносить свой вклад в формирование экологически ответственного и социально ориентированного подхода в отрасли. Приоритизация принципов устойчивого развития в стратегии компании — это наш осознанный выбор в пользу долгосрочного благополучия общества»,— отмечает Александр Савельев, сооснователь и CEO VIRA.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона. В марте 2023 года компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 кв. м сданного жилья. VIRA — это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Офис продаж: ул. Фрунзе, 63;

тел: 8 (3832) 302-352;

vira-stroy@bk.ru

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