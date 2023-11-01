В Башкирии на дороге столкнулись два лесовоза

31 октября возле села Чебыково Мишкинского района столкнулись ГАЗ с пиломатериалами и МАЗ. В результате ДТП дорога была перекрыта выпавшими из МАЗа бревнами, сообщает Telegram-канал UTV.

Авария произошла после того, как ГАЗ зацепил правую обочину колесами, потерял управление и выехал на встречную полосу, по которой двигался МАЗ, отмечается в сообщении.

Водителя ГАЗа доставили в Бирскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами. Второй участник аварии был госпитализирован, но после оказания помощи отпущен домой.

Майя Иванова

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