На модернизацию уличного освещения Сибая направят до 171 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Сибая на конкурсе 21 ноября выберет подрядчика модернизации системы освещения города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 171,28 млн руб.

В течение восьми месяцев с момента заключения контракта необходимо обследовать линии наружного освещения, демонтировать 5,1 тыс. существующих светильников и смонтировать новые светодиодные, внедрить автоматизированную систему управления наружным освещением и выполнить другие виды работ . Срок действия контракта составляет 7 лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Планируется сэкономить за весь период действия контракта не менее 5,69 млн кВт/ч электроэнергии. Исполнителю выплатят фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов в размере 99,5 %.

Майя Иванова

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