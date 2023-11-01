В заксобрание внесли проект бюджета на 2024-2026 годы

На рассмотрение в законодательное собрание Челябинской области внесли проект бюджета региона на 2024-2026 годы. Как сообщают в региональном минфине, в главном финансовом документе области «соблюден баланс между обязательными расходами, вложениями в развитие отраслей и безопасной долговой нагрузкой с учетом стоящих перед областью задач в рамках текущей геополитической ситуации».

Прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов на 2024 год сформирован в объеме 228,5 млрд руб. Это на 26,3% больше первоначального бюджета 2023 года и на 13% превышает уточненные показатели этого года. В целом доходы вместе с частично распределенными федеральными трансфертами запланированы на уровне 248,6 млрд руб. (прирост к первоначальному бюджету 2023 года — 11,9%).

Министр финансов региона Андрей Пшеницын добавил, что ожидается распределение федеральных средств в рамках рассмотрения документа во втором чтении, поэтому расходы и доходы скорректируют в большую сторону. Экономические прогнозы на следующий год, по его словам, подтверждают результаты исполнения бюджета в этом году.

«Собственные доходы области идут опережающими темпами. Мы уже увеличили первоначальный план по ним на 12% и видим реальные предпосылки для более существенного перевыполнения – соответствующая оценка совместно с УФНС проводится»,— сказал глава минфина.

Общий объем расходов на 2024 год запланирован пока в сумме 295,5 млрд руб. — на уровне показателей первоначального плана на 2023-й. Около 70% этой суммы составят социальные расходы. С учетом необходимости реализации всех стоящих перед регионом приоритетных задач бюджет следующего года планируется с дефицитом в 46,9 млрд руб.

В правительстве области отмечают, что особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. Также сохраняется «курс на развитие региона — в первую очередь, за счет сохранения расходов инвестиционного характера»,— говорится в сообщении правительства. Продолжится реализация инфраструктурных проектов в образовании, здравоохранении, культуре и спорте: планируется, как возведение новых объектов, так и ремонт существующих. Проект учитывает также развитие туристического потенциала области и поддержку реального сектора экономики.

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