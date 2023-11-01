Екатеринбургские яхтмены отправились в экспедицию вокруг Евразии

Яхтмены из Екатеринбурга отправились в экспедицию с целью обогнуть Евразию. В telegram-канале кластерного проекта «Вода и Завод» сообщили, что сегодня, 1 ноября, команда завершила подготовительный этап и начинает транспортировку яхты в Волгоград, откуда начнется путь.

Название экспедиции — «Восток И Запад». Первый этап путешествия пройдет через Иран в Персидский залив. Конечной точкой станет Дубай.

«Геополитические бури долгое время не давали нам начать путешествие, но нашей титановой яхте не страшен никакой шторм! Пока что мы не нашли спонсора экспедиции, поэтому приняли решение идти своими силами.» — заявил идеолог экспедиции Николай Паньков.

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