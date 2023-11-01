«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как посредством платформы «Эффективность.РФ» компании могут подобрать самые оптимальные решения для своего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цифровизация производства — логичное и закономерное преобразование компании. Считается, что таким образом предприятие улучшает процессы и в итоге повышает эффективность. Однако после ухода зарубежных вендоров ассортимент доступного и при этом привычного софта значительно сузился. Встал вопрос перехода на аналоги, в первую очередь отечественные.

С октября прошлого года внедрением российского ПО и в целом цифровизацией предприятий занимается платформа «Эффективность.РФ». Она создана в рамках нацпроекта «Производительность труда, реализуемого по указу президента, и позволяет бизнесменам найти оптимальные решения, чтобы увеличить выпуск продукции, сократить издержки и в целом улучшить эффективность предприятия. Как это происходит, “Ъ FM” рассказал директор по стратегии АНО «Цифровые технологии производительности», которая и выступает оператором платформы, Иван Костин:

«Предприятие пришло к нам, зарегистрировалось на платформе, прошло диагностику, заполнило несколько десятков анкет. Мы понимаем, как у него обстоят дела, какой у него ОКВЭД. Эксперт связывается с предприятием, уточняет, что на самом деле "болит" и чего не хватает. И мы предлагаем ему конкретное ПО.

Кейсов у нас достаточно много — от хитрых аппаратных комплексов по технологическому оборудованию в химии до классической обрабатывающей промышленности, от управления оперативными заданиями на производстве до планирования производства. В принципе, мы видим достаточно хороший эффект увеличения выработки, снижения простоев оборудования.

Один из наших любимых примеров — компания Ленинградской области, занимающаяся малотоннажной химией. Мы помогли им автоматизировать управление техпроцессом, которое меньше чем через год окупилось за счет экономии на электроэнергии, снижения простоев и, соответственно, за счет увеличения выпуска».

При этом воспользоваться платформой «Эффективность.РФ» предприниматели могут абсолютно бесплатно. Это уже сделали свыше 2 тыс. компаний.