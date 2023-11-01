Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На организацию универсиады на кубок главы Башкирии направят 1,8 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой заключил контракт стоимостью 1,8 млн руб. на подготовку и проведение универсиады на кубок главы Башкирии.

В обязанности исполнителя входит поставка 107 золотых и серебряных, а также 134 бронзовых медалей стоимостью 220 руб. каждая, 378 грамот стоимостью 50 руб. и кубков за первое, второе и третье командное места стоимостью от 2,8 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб. Кроме этого, подрядчик должен организовать работу судей, которая оценена в 502 тыс. руб., ведущего, комментатора, звукорежиссера, выступление творческих коллективов и студийную запись песни. Также необходимо будет провести церемонию открытия универсиады, обеспечить работу медперсонала на соревнованиях и др.

Открытие игр состоялось 31 октября, соревнования будут проходить до конца года. В перечень дисциплин включены лыжные гонки, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, бокс, дзюдо и так далее.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...