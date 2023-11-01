На организацию универсиады на кубок главы Башкирии направят 1,8 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой заключил контракт стоимостью 1,8 млн руб. на подготовку и проведение универсиады на кубок главы Башкирии.

В обязанности исполнителя входит поставка 107 золотых и серебряных, а также 134 бронзовых медалей стоимостью 220 руб. каждая, 378 грамот стоимостью 50 руб. и кубков за первое, второе и третье командное места стоимостью от 2,8 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб. Кроме этого, подрядчик должен организовать работу судей, которая оценена в 502 тыс. руб., ведущего, комментатора, звукорежиссера, выступление творческих коллективов и студийную запись песни. Также необходимо будет провести церемонию открытия универсиады, обеспечить работу медперсонала на соревнованиях и др.

Открытие игр состоялось 31 октября, соревнования будут проходить до конца года. В перечень дисциплин включены лыжные гонки, баскетбол, волейбол, гиревой спорт, бокс, дзюдо и так далее.

Наталья Балыкова

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