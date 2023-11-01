Нижегородских ветеранов СВО будут переучивать на IT-специалистов

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где в рамках проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» будет запущена программа по переобучению ветеранов СВО на IT-специальности. Кроме Нижегородской в проекте примут участие ДНР, Курская, Астраханская, Волгоградская и Рязанская области, Калмыкия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ТАСС, всего до конца года переобучение должны пройти 150 человек. В 2024 году количество участников планируется увеличить. Переобучение будет проходить в онлайн-режиме с преподавателями Томского государственного университета.

Участники проект будут изучать графицеский дизайн, анализ данных, аналитику в сфере кибербезопасности, вопросы запуска технологичных стартап-проектов, основы пилотирования беспилотников и разработку нейронных сетей на Python.

Андрей Репин