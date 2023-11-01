С ярославской транспортной компании взыскали деньги за пропажу тонны энергетиков

Арбитражный суд Ярославской области взыскал с ярославской компании 300 тыс. руб. в качестве убытков за пропажу 1 тонны энергетиков. Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2021 году московская компания ООО «МИФ-АВТО» заключила договор с российской PepsiCo (ООО «ПепсиКо Холдингс») об организации перевозок грузов на территории России и стран СНГ. «МИФ-АВТО» через год заключил договор с ярославским ООО на перевозку грузов.

В августе водитель ярославской компании в рамках контракта забрал напитки с завода «ПЕПСИ» в городе Реутове и повез их в Ярославль. Однако на пункт приемки, ООО «Агроторг» (прим.: распределительный центр Х5 Retail Group, «Пятерочка»), груз, по мнению истца, прибыл не в полном объеме. В тексте решение суда поясняется, что пропала 1 тонна энергетика Adrenaline Rush.

«Спорный груз в адрес грузополучателя прибыл не в полном объеме, что установлено актом о расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. Указанный акт подписан водителем без замечаний»,— говорится в тексте решение суда.

В связи с этим московская компания подала в суд на ярославского перевозчика с требованием о возмещении убытков на сумму 329 тыс. руб. Ответчик с иском не согласился. Общество в суде пояснило, что товар загружался и разгружался без участия водителя. После загрузки автомобиль был опломбирован, и товар не мог пропасть по пути к грузоприемщику во время кратковременной остановки.

«По мнению данного участника спора, утратить груз после его приемки на складе грузоотправителя, не нарушая пломбы и целостность транспортного средства за 6 минут остановки, невозможно»,— уточняется в тексте. Истец пояснил, что, согласно нормативу, на разгрузку одной тонны нужно 4 минуты.

В споре суд встал на сторону московской компании в силу того, что водитель ярославского перевозчика принял товар к перевозке без замечаний, хотя мог указать на меньшее количество товара.

«Между неисполнением ООО своих обязанностей по проверке груза при приемке его к перевозке и возникновением у истца убытков имеется прямая причинно-следственная связь, влекущая обязанность ответчика возместить такие убытки»,— говорится в решении суда.

Суд решил взыскать с ярославского перевозчика в пользу ООО «МИФ-АВТО» 329 тыс. руб. убытков. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Алла Чижова