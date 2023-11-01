В Крыму построят «Авторский город» комфорт-класса

«Листория» – масштабный проект группы компаний «ИнтерСтрой» на территории 77 гектаров

В Крыму началось строительство первого мультиформатного малоэтажного комплекса комфорт-класса, продажи квартир уже открыты. Авторский город «Листория» – это масштабный проект комплексного освоения на территории 77 гектаров в экологически чистом районе Симферополя – Ана-Юрт.

Ключевым преимуществом нового продукта «ИнтерСтрой» является этажность – здесь нет зданий выше четырех этажей

В «Листории» запланировано строительство двух детских садов и школы. Также будет построен торговый и бизнес-центры. Променадная аллея-парк – это ключевая улица микрорайона, связывающая между собой все очереди застройки.

Авторский город «Листория» – это 378 тысяч квадратных метров жилой площади, девять видов многоквартирных домов, отдельно стоящие урбан-виллы и таунхаусы. Уникальные форматы квартир, в том числе с патио. Около сорока видов планировок – рекордное количество разновидностей для такой этажности.

«В этом комплексе предусмотрено оснащение территорий общего пользования, полностью приватные дворы и низкая плотность застройки. На фоне малой этажности многоквартирных домов и отсутствия проблем с паркингами комфорт жителей ощутимо повышается. В столице Крыма объекты подобной комплектации и этажности – большая редкость», – рассказал руководитель проектами группы компаний «ИнтерСтрой» в Республике Крым Дмитрий Макуха.

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В микрорайоне предусмотрены двухуровневые паркинги, общественный плей-хаб, зона выгула собак и воркаут-плейс, станция электрозарядки автомобилей и мототранспорта, веломеста, соседский центр и многое другое.

Авторский город является без преувеличения комфорт-классом по меркам современного жилищного девелопмента

«Первых покупателей «Листории» приятно удивит цена жилплощади, она задумана группой «ИнтерСтрой» инвестиционно привлекательной. При этом квартиры такого класса еще долгое время будут в дефиците. Планы квартир исполнены в беспрецедентном количестве – их около 40, разновидностей самих домов – девять», – отметил Дмитрий Макуха.

Проектное финансирование Спецзастройщика «Горки парк», входящего в группу «ИнтерСтрой», для реализации проекта предоставил банк РНКБ, который входит в группу ВТБ. Более 1 миллиарда рублей выделено до 2027 года для строительства первого этапа авторского города «Листория». Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. «Листория» изменит философию жилой недвижимости в Крыму.

«Мы рады, что благодаря нашему многолетнему сотрудничеству с группой компаний «ИнтерСтрой» жилой фонд крымских городов постепенно обновляется, – говорит управляющий директор отдела продаж корпоративным клиентам департамента корпоративного бизнеса РНКБ* Ольга Робейко. – Мы наблюдаем стабильный спрос на новое жилье и видим, что рынок недвижимости Крыма остается привлекательным для покупателей».

Рядом с будущим комплексом находится Сергеевский пруд, торговый центр, строительный гипермаркет, магазины и спортклубы, школы, детсады, до центра Симферополя всего 10 км.

На территории объекта будут оборудованы зеленая и прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки. Отличительная особенность квартала – безопасная и продуманная организация общественной территории, реализованная с помощью «умных» опций».

Группа компаний «ИнтерСтрой» работает в Крыму более 19 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 80 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

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Рекламодатель застройщик ООО «СЗ «Горки Парк», ИНН 9102277135, Республика Крым, г. Симферополь, б-р. Ленина, д. 12, пом. 301, каб. 27. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. Застройщик входит в ГК ИнтерСтрой. *РНКБ банк (ПАО)