Предприниматель из Кыштыма купил у мошенников несуществующий станок

В Кыштыме в полицию обратился местный житель, который лишился суммы чуть более 1 млн руб., желая обновить оборудование на производстве. По его заявлению было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, потерпевший нашел на сайте объявлений фрезерный станок стоимостью 2 млн руб. Он связался с продавцом, и тот сообщил, что готов продать технику с предоплатой 50%.

Житель Кыштыма вместе с напарником нашли в интернете водителя, который выразил готовность привезти станок. Когда с продавцом и водителем были достигнуты договоренности, на почту покупателю пришло письмо с фотографиями, где оборудование находилось в кузове грузовика. Номер был не виден.

«Покупатели убедились, что товар погружен и направляется к ним, и перевели на указанный банковский счет 1,015 млн руб. Через некоторое время заявитель пытался дозвониться до продавца и водителя, однако телефоны были выключены. Тогда кыштымец заподозрил обман и обратился в полицию»,— информируют в полицейском главке.

Напарник потерпевшего после инцидента решил проверить подлинность сказанной водителем информации, нашел в интернете номер телефона владельца автомобиля, указанного в объявлении, и связался с ним. Тот ответил, что не принимал никаких заказов.

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