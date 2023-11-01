Имущество «Абаканского рудника» выставлено на торги за 74,6 млн рублей

В рамках банкротства ООО «Абаканский рудник» (город Абаза, Хакасия) на торги выставлена часть активов компании. В состав лота вошли запасной выход ствола Клетьевой, помещения горно-спасательной станции, здание подъемной машины и т.д. Общая стоимость имущества составила около 74,6 млн руб. Заявки будут приниматься до 5 мая 2024 года.

ООО «Абаканский рудник»– находится в процедуре банкротства с 2016 года. Это градообразующее предприятие для Абазы, образовано в октябре 2013 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания получила выручку в размере 755, 4 млн руб., убыток составил 129,8 млн руб. «Абаканский рудник» является дочерним для ООО «Абазинский рудник», в котором (60%) принадлежит фонду развития Хакасии, еще 40% – у сенатора Александра Жукова (доля с 2019 года находится в доверительном управлении у Евгения Пфау).

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Анна Егорова