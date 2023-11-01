В Екатеринбурге тюменец ограбил женщину, привязав ее во время ролевых игр

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 37-летнего тюменца, подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По данным силовиком, мужчина познакомился с женщиной в интернете, после чего пришел к ней переночевать. Утром он предложил ей ролевые игры. Когда она согласилась, тюменец привязал ее к кровати, а затем избил и забрал деньги, телефон, карточки и золото.

В итоге у женщины было похищено суммарно 200 тыс. руб. Сейчас полиция ищет других жертв задержанного.

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