Инсценировавший свое исчезновение житель Кубани компенсирует расходы на поиски

В Кавказском районе Краснодарского края суд взыскал 50 тыс. рублей с местного жителя, который в мае текущего года инсценировал собственное исчезновение, чтобы скрыться от долгов, сообщает прокуратура региона. Гражданину предстоит компенсировать бюджетные расходы, понесенные на его поиски.

По данным СМИ и социальных сетей, в мае текущего года в Ростовской области пропал житель Кавказского района Кубани Александр Полещук. Его машина с документами и вещами была найдена в Песчанокопском районе. Как сейчас стало известно, мужчина сам организовал свое исчезновение. Он брал деньги взаймы у знакомых, когда задолженность достигла 5 млн руб., мужчина решил скрыться от кредиторов, уехал на автомобиле в Ростовскую область, бросил автомобиль и перестал выходить на связь с родственниками. Оперативные службы начали поиски мужчины, вскоре было установлено, что он намеренно не сообщал никому о своем местонахождении, кроме своего отца, в доме которого он жил.

По факту намеренного невозврата долгов в отношении злоумышленника возбуждено дело о мошенничестве, он помещен под домашний арест. В целях восстановления социальной справедливости прокуратурой направлено в суд исковое заявление о возмещении затраченных на поиски бюджетных средств в сумме 50 тыс. руб., заявление удовлетворено в полном объеме, сообщает надзорное ведомство.

Анна Перова, Краснодар