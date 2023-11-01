Налоговая служба требует с саратовского строителя дорог 85 миллионов

ООО «Автобан», которое получает многомиллиардные госконтракты на ремонт дорог в Саратовкой области должно налоговым органам порядка 84,6 млн руб — решение в пользу фискального органа принял Арбитражный суд Саратовской области.

При этом долг, согласно документам спора, накопила другая фирма — ООО «Волгадорстрой». В управлении Федеральной налоговой службы нашли организации связанными: согласно данным Kartoteka. ru, директором «Автобана» является Тигран Киракосян, он же до марта 2021 года числился совладельцем «Волгадоростроя».

Ответчик уже подал жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

В минувшем августе ООО «Автобан» заключило три контракта на сумму порядка 1,2 млрд руб. на ремонт участков трасс в Саратовской области.

«Волгадострой» только в 2017 году получил госконтракты на сумму более 570,5 млн руб.

Никита Маркелов

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