Отец задержанного в Краснодаре экс-футболиста Бугаева не верит в вину сына

Отец арестованного в Краснодаре бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева отрицает причастность сына к наркоторговле. Об этом Иван Бугаев заявил «Чемпионату». При этом он подтвердил факт задержания.

«На данный момент задержан за неповиновение {сотрудникам полиции}… А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков?.. Сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути дела, невиновен»,— сказал Иван Бугаев.

Он добавил, что родственники задержанного экс-футболиста уже предпринимают «определенные действия».

Алексей Бугаев арестован на семь суток в Краснодаре. В отношении спортсмена возбуждено административное дело за оказание сопротивления полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). По информации новостных Telegram-каналов, 42-летний экс-футболист якобы был пойман с полкило мефедрона. В полиции возбуждение дела пока журналистам не подтверждают.

Сам Алексей Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам, пишет RT со ссылкой на адвоката спортсмена Екатерину Макличенко.

Наталья Решетняк

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