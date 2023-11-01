Спортивный гипермаркет Desport в Перми набирает сотрудников для открытия

Спортивный гипермаркет Desport в Перми, который откроется вместо Decathlon, объявил о наборе сотрудников. Телеграм-канал «ЧП Пермь. Новости» опубликовал объявление о наборе в магазин бренда продавцов-консультантов и кассиров. Работодатель обещает официальное трудоустройство и карьерный рост. «От французского спортивного бренда (Decathlon) мы унаследовали 35 магазинов, страсть к спорту и свободу в реализации собственных идей. Новая компания — это качественные и доступные товары мировых и российских брендов для более чем 60 видов спорта»,— отмечается в объявлении.

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Магазин спортивных товаров запустят по адресу: шоссе Космонавтов, 393/1,— там, где раньше работал гипермаркет французской компании Decathlon. Пермский магазин сети закрылся прошлым летом. Тогда в холдинге Mulliez, в который входит компания, ссылались на сложности с поставками. В Decathlon заверяли, что продолжат поддерживать членов российской команды. Возобновить работу сеть собиралась после налаживания бесперебойных поставок для пополнения ассортимента.

Недавно стало известно, что компания АРМ, которая в сентябре купила магазины спорттоваров Decathlon в России, запустит новую сеть спортивных магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты откроются в декабре, сообщал «Ъ».