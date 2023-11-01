Нетрезвого мужчину госпитализировали после падения в троллейбусе в Ижевске

В столице Удмуртии сегодня, 1 ноября, около 10:00 в салоне троллейбуса «ЗиУ» произошел инцидент. При движении напротив дома №4 по улице Карла Либкнехта в общественного транспорта упал нетрезвы пассажир 1983 года рождения. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, мужчина получил травмы. Ему потребовалась госпитализация в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

За рулем троллейбуса находился мужчина 1993 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия.