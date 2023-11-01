Индекс промышленного производства в Свердловской области за год вырос на 12%

В Свердловской области индекс промышленного производства с января по сентябрь составил 112% относительно показателей аналогичного периода 2022 года, сообщил «Свердловскстат». Производственный индекс в сфере обработки увеличился на 15,1%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 4,5%, индекс добычи полезных ископаемых снизился на 4,4%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 11,3%.

С января по сентябрь в регионе индекс производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования увеличился на 38,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 31,8%, прочих транспортных средств и оборудования — на 24,1%, электрического оборудования — на 21,3%.

Наибольшее снижение относительно января—сентября 2022 года в области показали деятельность полиграфической и копировании носителей информации (снижение на 43,9%),

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-42,4%), кокса и нефтепродуктов (-34,3%), прочих готовых изделий (-22,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (-11,3%).

Ранее министерство экономики Свердловской области прогнозировало, что рынок региона перейдет к восстановительному процессу в 2023 году. По данным министерства, ожилось увеличение индекса промышленного производства на 4,5%.

Анастасия Таначева

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