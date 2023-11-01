Новая котельная в Златоусте обеспечит теплом более 100 многоквартирных домов

Сегодня в Златоусте ввели в эксплуатацию новую котельную. В ее запуске принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мероприятие состоялось в рамках XXII Петербургского международного газового форума. В режиме телемоста в церемонии участвовали глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Николай Шульгинов и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Алексея Текслера, новая котельная будет обеспечивать теплом 109 многоквартирных домов, где живет свыше 22 тыс. человек, и в десятки социальных объектов. «Несколько больших, важных объектов было реализовано для этого — распределительный газопровод, газопровод-перемычка, ГРП, ряд других объектов, — сказал губернатор. — Программа развития газоснабжения Челябинской области реализуется четко. Впереди еще несколько больших и важных, знаковых объектов, продолжаем заниматься догазификацией по поручению президента».

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