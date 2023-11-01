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обновлено 12:56

Жителям Перми от имени первого замглавы города пишут мошенники

Жителям Перми в мессенджер Telegram стали поступать фейковые сообщения от имени первого заместителя главы администрации города Перми Ольги Андриановой. «Это обман. Данный аккаунт не принадлежит Ольге Николаевне»,— сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

Ольга Андрианова в ранге врио возглавила Пермь в конце июня 2023 года, после досрочной отставки мэра Перми Алексея Демкина. В конце августа новый глава города Эдуард Соснин назначил ее на должность первого заместителя главы администрации Перми.

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