Навигацию для маломерных судов в Удмуртии закрыли

В Удмуртии сегодня, 1 ноября, из-за погодных условий закрыли навигацию для маломерных судов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам начальника центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии Романа Щетникова, водители судов могут столкнуться с рядом опасностей. В частности, из-за низкой температуры механизмы управления судном могут обледенеть и привести к потере управления, а сильные ветра создают большие волны. Кроме того, у берегов стал образовываться первый лед, который может повредить надувную ПВХ-лодку.