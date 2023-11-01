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Навигацию для маломерных судов в Удмуртии закрыли

В Удмуртии сегодня, 1 ноября, из-за погодных условий закрыли навигацию для маломерных судов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам начальника центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Удмуртии Романа Щетникова, водители судов могут столкнуться с рядом опасностей. В частности, из-за низкой температуры механизмы управления судном могут обледенеть и привести к потере управления, а сильные ветра создают большие волны. Кроме того, у берегов стал образовываться первый лед, который может повредить надувную ПВХ-лодку.

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