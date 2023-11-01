Экс-глава отдела снабжения Кемеровской облбольницы задержан по обвинениям во взятках

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области предъявили обвинение в получении взятки 41-летнему бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения Кемеровской областной клинической больницы им. Беляева. Дело расследуется по ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в значительном размере и по трем эпизодам получения взятки в крупном размере.

Центральный районный суд Кемерова по ходатайству следствия заключил его под стражу на 1 месяц 27 суток, до 24 декабря 2023 года, сообщила пресс-служба суда.

С октября 2018 года по август 2022 обвиняемый, по версии следствия, получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий при заключении договоров на приобретение больницей товаров и услуг. В общей сложности бывший начальник отдела получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей 1,2 млн руб., сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Фигурант дела был задержан в аэропорту Новосибирска по возвращении из турпоездки, ему было предъявлено обвинение, у него дома проведен обыск, изъято $19,8 тыс., 8,8 тыс. евро, 9 тыс. юаней.

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Игорь Лавренков, Кемерово