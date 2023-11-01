В Казани установят мемориальную доску бывшему гендиректору «Вакууммаша»

В Казани планируют установить мемориальную доску заслуженному машиностроителю России и бывшему гендиректору «Вакууммаша» Николаю Капустину. Постановление об этом подписал глава регионального правительства Алексей Песошин.

Доску установят на здании АО «Вакууммаш» на улице Тульской, 58. На ней будет написано: «Здесь в 1961–2006 гг. работал заслуженный машиностроитель РФ Николай Федорович Капустин». Надпись нанесут на русском и татарском языках.

Также на здании появится табличка о том, что завод указом главы Татарстана Рустама Минниханова получил звание предприятия трудовой доблести 1941–1945 годов.

"Ъ-Казань"