МегаФон ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж

МегаФон подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране. Такой апгрейд ускорит работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в прошлом году 14 дней месяца пробки оценивались в 8 баллов и выше.

По статистике МегаФона, мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайнмагазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. МегаФон решил предоставить партнерам Яндекс Про – водителям такси и курьерам – ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

Это технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения для курьеров и водителей такси – Яндекс Про, с помощью которого они принимают и выполняют заказы. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

МегаФон представил технологию pre-5G в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать ёмкие с точки зрения интернет-трафика сервисы: возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без «зависаний» картинки.

«Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране», — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

МегаФон–всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Информация и комментарии МегаФона:

Дарья Никитчук

+7 928 201 25 08

daria.nikitchuk@megafon.ru

ПАО «МегаФон»