В Ростове к ООО «КЭСК» подан иск за загрязнение реки Темерник

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура подала в суд иск к ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания» (ООО «КЭСК») за загрязнение реки Темерник, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыки Фото: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыки

Согласно информации надзорного ведомства, в связи с многочисленными жалобами ростовчан на качество воды в Темернике, специалисты управления Росприроднадзора провели исследования. Было установлено, что причиной загрязнения стал сброс сточных вод с очистных сооружений в микрорайоне Суворовский. Объекты принадлежат ООО «КЭСК».

Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» провели анализ проб сточных вод и выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, сухой остаток превышает допустимые нормы в 1,21 раза, содержание аммоний-иона превышено в 60,4 раза, нитрит-иона – в 1,6 раза, взвешенных веществ – в 3,6 раза, БПК – в 77,6 раза, ХПК – в 607,5 раза, сульфаты – в 2,37 раза, фосфор фосфатов – в 29,5 раза, АСПАВ – в 2,7 раза.

Ущерб оценен в 440,7 млн руб.

«По итогам проверок Росприроднадзора Ростовская межрайонная природоохранная прокурора подала иск о взыскании суммы вреда. ООО «КЭСК» будет привлечено к ответственности»,— сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора.

Анастасия Назарова