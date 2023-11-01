На Театральной площади Анапы монтируют фонтан

В Анапе на Театральной площади приступили к монтажу фонтана в районе Триумфальной арки, сообщает пресс-служба администрации курорта. Процесс реконструкции главной городской площади проинспектировал глава Анапы Василий Швец.

В настоящий момент подрядчик на 70% выполнил укладку тротуарной плитки, на 80% готова система освещения — продолжается установка мачт с современными светильниками. Следом на территории общественного пространства оборудуют фонтан-ручей, который протянется вдоль музея «Горгиппия», и установят малые архитектурные формы.

«Работы должны идти строго в соответствии с графиком — открытия городской площади после обновления ждут и жители, и гости курорта»,— подчеркнул господин Швец.

Проект обновления Театральной площади и прилегающей к ней территории победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города». Сообщалось, что сумма государственного гранта на реконструкцию площади составит 95 млн руб.

Площадь обновленной общественной территории составит 8,9 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено создание сценической площадки с LED-экраном, зоны патио, амфитеатра, навесов для отдыха и плоскостного фонтана. Для озеленения будут использовать растения, деревья и кустарники, идентичные тем, которые использовали в Древней Греции, а также растения, характерные для анапской зоны произрастания. Среди них платан, миндаль, ель и гибискус.

До 2024 года в Анапе планируют благоустроить 11 общественных пространств и зеленых зон. Среди значимых объектов — Ореховая роща, сквер «Россия» и Парк виноделия в поселке Виноградном.

Наталья Решетняк

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