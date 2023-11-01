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обновлено 12:31

Вместе с замдиректора «Пермгорэлектротранса» задержан начальник автобусного парка

Как выяснил «Ъ-Прикамье», вчера сотрудники правоохранительных органов задержали также и начальника автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева. Эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили в муниципальном предприятии. Ранее сообщалось о задержании начальника финансового отдела МУП Андрея Волосатых. По данным источников, следственные действия проводили оперативники ФСБ.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ-Прикамье» не исключают, что силовики могли заинтересоваться закупкой запчастей для автобусов, которые якобы по завышенным ценам осуществлялись у одной из компаний Челябинска.

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