Саратовскому губернатору дали год на ремонт дороги в регионе

Автомобильная дорога от поселка Горный до села Подшибаловка, которая соединяет несколько населенных пунктов, должна быть отремонтирована к октябрю 2024 года. Такое поручение губернатору Роману Бусаргину дал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в ходе личного приема граждан, сообщает пресс-служба полпреда.

Чиновник отвечал на вопросы жителей округа в формате видеоконференцсвязи.

В мероприятии участвовали главы субъектов округа, главные федеральные инспекторы, представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления.

Жительница Саратовской области обратила внимание чиновников на дорогу в Карснопартизанском районе, которая, с ее слов, находится в неудовлетворительном состоянии.

Игорь Комаров отреагировал на обращение и поручил Роману Бусаргину привести путепровод в нормативное состояние и отчитаться о работе к октябрю 2024 года.

Никита Маркелов

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