За девять месяцев 2023 года производство баранины на Ставрополье выросло на 11%

С января по сентябрь 2023 года в Ставропольском крае было произведено 19,4 тыс. т баранины, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общее поголовье овец на Ставрополье сегодня составляет 1,2 млн голов. Большая часть из них содержится в крестьянско-фермерских и личных хозяйствах. На возмещение затрат при производстве баранины в текущем году правительство направило 34,9 млн руб., увеличив поддержку отрасли в два раза.

«В этом году субсидию на производство баранины в полном объеме получили 22 сельхозтоваропроизводителя, просубсидировано 3,4 тыс. т мяса»,— отмечается в сообщении властей.

Анастасия Назарова