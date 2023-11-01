МЧС предупредило о сильном снеге в Свердловской области

В Свердловской области в четверг, 2 ноября, ожидается сильный снег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На фоне непогоды ожидается ухудшение видимости на дорогах, образование снежных заносов и наледей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральцев просят не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Автомобилистам рекомендуют быть максимально бдительными и внимательными во время движения. Во время снегопадов необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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