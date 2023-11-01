Сервис «Яндекс Go» запустил в Челябинске совместные поездки

В Челябинске для клиентов сервиса заказа такси «Яндекс Go» стали доступны совместные поездки. Как сообщают в пресс-службе агрегатора, заказ теперь можно разделить с другим пассажиром: одну и ту же машину могут вызвать два человека с попутными маршрутами. Стоимость поездки для каждого из них будет ниже, чем на других тарифах, включая «эконом», а водитель заработает больше, выполнив, по сути, два заказа одновременно, поясняют в компании.

«Алгоритм автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом, — говорится в сообщении сервиса. — Такие поездки обычно удобны на регулярных направлениях, например, из дома на работу и обратно, из торговых центров или со стадиона после спортивных событий. Одновременно в машине могут быть только двое попутчиков, приложение предупредит об этом заранее».

В «Яндекс Go» отмечают, что опция становится доступна в приложении, когда желающих уехать на такси существенно больше, чем свободных автомобилей.

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