В Саратове открылось движение на путепроводе у поселка Жасминный

На реконструируемом путепроводе возле саратовского поселке Жасминный открылось автомобильное движение, сообщили в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Политик отметил, что появление эстакады должно решить проблему с пробками в районе железнодорожного переезда.

Второй этап строительства запланирован на следующий год — в ходе его реализации планируют добавить еще две полосы для автомобилей. Господин Володин также призвал запустить из областного центра в поселок Соколовый троллейбусный маршрут.

Ранее глава города Лада Мокроусова обещала Вячеславу Володину открыть движение к 1 августа, но в итоге сроки окончания работ перенесли на 1 ноября.

Никита Маркелов

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