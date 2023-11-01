Нижегородец перевел мошенникам 8 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода потерял 8 млн руб., поверив телефонным мошенникам. По данным областного ГУВД, мужчине позвонил неизвестный и и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что неизвестные пытаются украсть денежные средства нижегородца с его банковского счета.

Позже мужчине позвонил «сотрудник безопасности банка» и предложил перевести сбережения на безопасный счет. Мужчина через банкоматы в разных частях города перевел свои деньги на указанный ему счет. Спустя некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размер. Если преступников найдут и задержат, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Андрей Репин