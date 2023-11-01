Дело водителя, насмерть сбившего мужчину и девочку, передали в Кущевский райсуд

Кущевский районный суд принял к рассмотрению уголовное дело 36-летнего водителя «Лады Гранты», который насмерть сбил мужчину и девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. ДТП произошло вечером 16 сентября в хуторе Средние Чубурки.

По версии следствия, погибшие стояли на обочине хуторской дороги с велосипедом, когда на них вылетел автомобиль под управлением пьяного подсудимого. Установлено, что водитель превысил скорость и не справился с управлением «легковушки». От полученных травм велосипедист и девочка скончались на месте.

На период следствия фигурант был заключен под стражу. Свою вину мужчина признал в полном объеме.

Обвинение предъявлено по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram