11 саратовцев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с квартирами

Саратовская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с квартирами (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В надзорном ведомстве уточнили, что перед судом предстанут 11 обвиняемых в возрасте от 30 до 68 лет, двое из которых имеют адвокатский статус.

Следствие установило, что с 2018 года фигуранты оформляли и представляли суду документы о приобретении квартир с более ранней датой, чем у потерпевших. Суд признавал за фигурантами право собственности. Таким образом обвиняемые смогли завладеть имуществом на сумму более 10,2 млн руб.

Одна из фигурантов, будучи председателем ЖСК, в 2016 году получила от гражданина 2 млн руб. в качестве паевого взноса за оплату квартиры в строящемся доме. Когда объект ввели в эксплуатацию, жилье досталось третьему лицу.

По существу дело рассмотрит Кировский районный суд Саратова

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.