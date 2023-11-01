Сбербанк устранил проблемы в работе мобильного приложения

Работа старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» восстановлена, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее сегодня некоторые пользователи жаловались на трудности при входе в мобильный банк, а также проблемы с переводами денежных средств.

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения "Сбербанк Онлайн" могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены, и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства»,— сообщили в пресс-службе.

Согласно данным сервиса Downradar, пользователи «Сбербанк Онлайн» начали жаловаться на некорректную работу приложения с 9 утра. По состоянию на 10:30 мск сервис зафиксировал более 200 жалоб на работу приложения. Больше всего на проблемы в работе «Сбербанк Онлайн» жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Милена Костерева