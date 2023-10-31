Число жителей Кубани, получивших высокотехнологичную медопомощь, выросло на 20%

В Краснодарском крае число жителей, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь за пять лет выросло на 19,5% – с 38 до 45,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

По данным краевого парламента, за прошлый год жители Кубани смогли получить высокотехнологичную помощь в 722 медицинских организациях России. При этом, если до 2012 года, в Краснодарском крае такие виды помощи оказывали всего две больницы региона, то сейчас их уже 21, а количество профильных направлений выросло с трех до 20. Среди них самыми востребованными остаются сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, онкология, нейрохирургия.

Участники совещания отметили, что дальнейшее развитие высокотехнологичной медпомощи в Краснодарском крае будет способствовать не только снижению смертности, но и снижению инвалидизации, улучшению качества жизни, развитию реабилитационного лечения, возвращению к труду жителей региона.

«Доступность высокотехнологичной медицинской помощи вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства одна из центральных задач власти в регионе. Уверен, что реализация планов по её развитию поможет в решении данной задачи, тем более, как мы видели на примере Краевой клинической больницы № 1, для этого у нас есть и ресурсы, и потенциал. Наша совместная работа со всеми профильными министерствами и ведомствами в этом направлении будет продолжаться», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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