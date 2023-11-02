В Екатеринбурге на торги выставили промышленную площадку «Росатома»

В Екатеринбурге выставили на торги промышленную площадку «Росатома» на ул. Завокзальная, 9, указано на сайте torgi.gov. Согласно информации, опубликованной на площадке, к продаже предлагается федеральное недвижимое (три объекта) и движимое имущество (шесть позиций) рядом с овощебазой №4.

Имущество принадлежит Российской Федерации и закреплено за комбинатом «Электрохимприбор» (согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в городе Лесной, принадлежит корпорации «Росатом»). Начальная цена составляет 33,9 млн руб., шаг аукциона — 1,6 млн руб.

Площадь продаваемых нежилых зданий 856,9 кв. м, они были построены в 1980 году. Торги состоятся 16 ноября.

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