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В ГИБДД рассмотрят вопрос об установке камер в деревне Гавриловка после жалоб жителей

В УГИБДД МВД по Удмуртии направили запрос для установки камер видеофиксации ПДД на трассе, соединяющей населенные пункты «Гавриловка — Камское — Степаново». Данное решение было принято из-за большого количества обращений со стороны местных жителей, рассказал во «ВКонтакте» глава Воткинского района Сергей Васильев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Васильева, изначально по данному вопросу обратились в КУ УР «Управтодор». Однако организации сообщили, что комплексы устанавливаются исходя из анализа имеющихся очагов аварийности. Вопрос остается на контроле.

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