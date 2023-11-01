В Ставрополе при пожаре в многоквартирном доме погибло двое мужчин

В ночь на 1 ноября в Ставрополе при пожаре в многоквартирном доме на ул. Ленина, 408 А погибли двое мужчин. Еще двое взрослых и один ребенок пострадали, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Иван Ульянченко.

По информации градоначальника, огонь охватил 60 кв. м в одной из квартир. Спасателям пришлось эвакуировать 15 человек, включая пятерых детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Чтобы не допустить распространение огня, в 16-ти квартирах было отключено газоснабжение. Еще 48 квартир отключили от электроснабжения. К утру без электричества оставались только четыре квартиры. Работы по восстановлению снабжения будут проведены в течение дня.

«Все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. Расселение потребовалось лишь одной жительнице. Женщину мы разместили в муниципальной гостинице. В причинах пожара будут разбираться эксперты»,— сообщил Иван Ульянченко.

Анастасия Назарова