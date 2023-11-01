Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве и расчленении пропавшего без вести мужчины

В Удмуртии перед судом предстанет 53-летний житель Воткинска, которого обвиняют в убийстве пропавшего без вести мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В частности, с заявлением о пропаже 31-летнего сына в правоохранительные органы обратилась жительница Воткинска. О происшествии она сообщила в июле, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла 18 июля, когда мужчины вместе употребляли алкоголь. При этом между ними произошла ссора, в ходе которой нетрезвый обвиняемый ударил потерпевшего ножом в шею. Причиной стала личная неприязнь. После этого мужчина расчленил тело погибшего и поместил в овощную яму в заброшенном домовладении. Здесь его обнаружили сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра.