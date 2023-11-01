Экс-игрок российской футбольной сборной Алексей Бугаев арестован на семь суток

В Краснодаре Прикубанский районный суд признал Алексея Бугаева, бывшего игрока сборной России по футболу, виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-футболист помещен под арест на семь суток.

Инцидент с участием бывшего футболиста произошел в ходе оперативных мероприятий по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Алексей Бугаев попытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан. Возбуждено ли в отношении бывшего спортсмена уголовное дело, в суде и в полиции не уточняют.

Алексей Бугаев начинал спортивную карьеру в московском «Торпедо», играл за «Локомотив», «Томь», «Химки». В 2004 году был защитником сборной России на чемпионате Европы по футболу. В последнее время выступал за ФК «Краснодар», закончил карьеру в 2010 году.

Анна Перова, Краснодар